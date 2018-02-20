Минобороны Латвии объявило перепечатки статьи про задержанного главу ЦБ информационной кампанией против страны
Минобороны Латвии объявило, что против страны развернута «масштабная информационная кампания» на фоне дела против главы Банка Латвии Илмара Римшевича.
Кампания заключается в многочисленных перепечатках статьи Associated Press об Илмаре Римшевиче и ее иллюстрации — фотографии, на которой Римшевич, предположительно, в 2010 году сидит за одним столом с руководителем российского НИИ информационных технологий Дмитрием Пильщиковым, находясь в России на охоте.
AP Exclusive: Key European central banker accused of bribery, Russia ties https://t.co/0M9FVmExIm— Carlo Piovano (@cpiovano) February 19, 2018
В Минобороны указывают на то, что статью перепечатали не только издания, специализирующиеся на международных и финансовых новостях, но и сайты вроде «The North Platte Telegraph», «The Fresno Bee» или «Idaho Press», которые ранее «не писали новостей о Латвии». «Этот метод позволяет быстро распространить историю и гарантировать ее выдачу в поисковиках», — считают в ведомстве.
Целью операции в Минобороны называют снижение доверия к правительству Латвии и вмешательство в ход выборов в Сейм. Похожие операции, отмечают в Минобороны, проходили перед выборами в США, во Франции и в Германии. Кто мог организовать кампанию, в пресс-релизе не сказано.
Источником операции стал твит журналиста Associated Press Карло Пьовано со ссылкой на статью AP News и фотографией, на которой Римшевич сидит за столом с другими людьми. Поиск на сайте Scanpix показал, что фотография была загружена не в 2010 году, а в феврале 2018 года третьей стороной (англ. яз.).