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Минобороны Латвии объявило перепечатки статьи про задержанного главу ЦБ информационной кампанией против страны

Минобороны Латвии
18:51, 20 февраля 2018
Надежный источник

Минобороны Латвии объявило, что против страны развернута «масштабная информационная кампания» на фоне дела против главы Банка Латвии Илмара Римшевича.

Кампания заключается в многочисленных перепечатках статьи Associated Press об Илмаре Римшевиче и ее иллюстрации — фотографии, на которой Римшевич, предположительно, в 2010 году сидит за одним столом с руководителем российского НИИ информационных технологий Дмитрием Пильщиковым, находясь в России на охоте.

В Минобороны указывают на то, что статью перепечатали не только издания, специализирующиеся на международных и финансовых новостях, но и сайты вроде «The North Platte Telegraph», «The Fresno Bee» или «Idaho Press», которые ранее «не писали новостей о Латвии». «Этот метод позволяет быстро распространить историю и гарантировать ее выдачу в поисковиках», — считают в ведомстве.

Целью операции в Минобороны называют снижение доверия к правительству Латвии и вмешательство в ход выборов в Сейм. Похожие операции, отмечают в Минобороны, проходили перед выборами в США, во Франции и в Германии. Кто мог организовать кампанию, в пресс-релизе не сказано.

Источником операции стал твит журналиста Associated Press Карло Пьовано со ссылкой на статью AP News и фотографией, на которой Римшевич сидит за столом с другими людьми. Поиск на сайте Scanpix показал, что фотография была загружена не в 2010 году, а в феврале 2018 года третьей стороной (англ. яз.). 

Минобороны Латвии
Илмар Римшевич, который возглавляет Банк Латвии с 2001 года, был задержан по делу о вымогательстве взятки в размере более 100 тысяч евро. Кто стал жертвой вымогательства, не разглашается. В статье Associated Press с обвинениями в адрес Римшевича выступили руководители латвийского Norvik Banka.
Сам Римшевич говорил, что эта фотография из статьи Associated Press может быть сфальсифицирована. Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис заявил, что фотография может быть подлинной, однако «важно [то], для достижения каких целей она сейчас используется».
Агентство Associated Press — одно из крупнейших информагентств мира. Его статьи перепечатывают десятки изданий во многих странах. Множество его материалов опубликованы в том числе и на сайтах, упомянутых в пресс-релизе Минобороны Латвии.
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