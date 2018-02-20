Ксения Собчак назвала тех, кто дал ей денег на президентскую кампанию

Ксения Собчак рассказала, что спонсорами ее президентской кампании стали совладелец Yota Devices Сергей Адоньев и Александр Федотов — его холдинг ACMG издает в России Forbes, LʼOfficiel и другие журналы.

Собчак также сообщила, что Адоньев — спонсор «Новой газеты».

Помимо Адоньева и Федотова денег на кампанию Собчак дали владелец журнала Inc. Владимир Палихата, гендиректор «Онего Шипинг» Александр Росляков, совладелец сети фитнес-клубов SportLife Вадим Расковалов и учредитель компании «Новые энергетические системы» Анатолий Цыбулевский.

По данным Центризбиркома на 13 февраля, в избирательном фонде Собчак накоплено почти 105 миллионов рублей. Сама Собчак вложила в кампанию около 19 миллионов рублей.