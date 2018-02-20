В Челябинске задержаны трое местных жителей по подозрению в хулиганстве из-за участия в акции анархистов около управления ФСБ по Челябинской области, сообщает Ura.Ru со ссылкой на источники в полиции.

В ночь на 15 февраля неизвестные развернули на ограде здания баннер «ФСБ — главный террорист» и бросили за забор зажженную дымовую шашку. Соответствующее видео было опубликовано на странице анархистской организации «Народная самооборона» во «ВКонтакте».

В материале Ura.Ru задержанных причисляют то к организации «Народная воля», то к «Народной свободе».