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Челябинских анархистов заподозрили в хулиганстве из-за баннера «ФСБ — главный террорист»

Ura.Ru
12:32, 20 февраля 2018
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В Челябинске задержаны трое местных жителей по подозрению в хулиганстве из-за участия в акции анархистов около управления ФСБ по Челябинской области, сообщает Ura.Ru со ссылкой на источники в полиции.

В ночь на 15 февраля неизвестные развернули на ограде здания баннер «ФСБ — главный террорист» и бросили за забор зажженную дымовую шашку. Соответствующее видео было опубликовано на странице анархистской организации «Народная самооборона» во «ВКонтакте».

В материале Ura.Ru задержанных причисляют то к организации «Народная воля», то к «Народной свободе».

В сообщении «Народной самообороны» говорилось, что акция у здания челябинского управления ФСБ проводилась в знак солидарности с задержанными в Пензе единомышленниками, «подвергшимися пыткам и репрессиям». Несколько похожих акций прошли в течение февраля и в других городах России.
В октябре 2017 года в Пензе были арестованы четверо антифашистов по обвинению в организации террористического сообщества. По версии ФСБ, задержанные создали организацию «Сеть» и намеревались устроить теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу, чтобы «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране». Позже адвокаты антифашистов заявили, что признательные показания у них были взяты под пытками.
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