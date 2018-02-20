Чебоксарский судья постановил удалить нацистскую татуировку с кожи заключенного

Судья Чебоксарского районного суда Владимир Митрофанов постановил, что заключенный местной колонии должен самостоятельно удалить со своего тела татуировку с нацистской символикой. Постановление в отношении заключенного по фамилии Габидуллин было вынесено 1 февраля.

На сайте суда сообщается, что Габидуллин, отбывая наказание в чувашской исправительной колонии № 6, сделал себе на обеих сторонах груди татуировки в виде свастики. Сам заключенный признал, что сделал эти татуировки.

По статье административного кодекса о публичной демонстрации нацистской символики Митрофанов назначил Габидуллину штраф тысячу рублей «с конфискацией предмета административного правонарушения в виде самостоятельного удаления Г. на своем теле двух изображений (татуировок на груди с левой и правой стороны), схожих с нацистской символикой».

Местный правозащитник Алексей Глухов рассказал, что конфискация предмета правонарушения в данном случае невозможна — Габидуллину пришлось бы удалить участки кожи. Более того, попытка закрасить татуировку нарушила бы правила внутреннего распорядка колонии. В связи с этим Глухов направил жалобу прокурору Чувашии.