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Американские журналисты предложили выгнать с Олимпиады хоккеиста Войнова

The Los Angeles Times
10:44, 20 февраля 2018
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Журналисты газеты The Los Angeles Times потребовали в Международном олимпийском комитете разъяснений, на каком основании за сборную олимпийских атлетов из России по хоккею в Пхенчхане выступает Вячеслав Войнов.

Перед стартом плей-офф хоккейного турнира зимней Олимпиады издание опубликовало материал, в котором напомнило о судимости российского хоккеиста в США по обвинению в домашнем насилии над супругой. В газете считают, что Войнов не имеет права принимать участия в зимних Играх, поскольку, согласно судебному решению, испытательный срок по его делу истекает только в июле 2018 года.

На запрос The Los Angeles Times в МОК ответили следующее: «Мы получили заверения Олимпийского комитета России, что нет никаких судебных решений, которые могли бы помешать Войнову участвовать в международных соревнованиях или понижать его права по сравнению с другими атлетами. В ОКР подчеркнули, что решение американского суда в отношении Войнова полностью исполнено». (англ.яз.)

The Los Angeles Times
В октябре 2014 года Вячеслав Войнов, выступавший за клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингс» был задержан полицией по подозрению в избиении жены Марты Варламовой после того, как она обратилась в больницу с травмами. Летом 2015 года он был приговорен к 90 дням тюрьмы. За хорошее поведение Войнов вышел на свободу после половины отбытого срока.
Команда «Лос-Анджелес Кингс» досрочно расторгла контракт с Войновым, после чего он вернулся с семьей в Россию, где выступает за петербургский СКА.
На Олимпиаде в Пхенчхане российская сборная, считающаяся одним из фаворитов турнира, заняла первое место в отборочной группе В и 21 февраля в ¼ плей-офф сыграет со сборной Норвегии.

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