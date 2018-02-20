Американские журналисты предложили выгнать с Олимпиады хоккеиста Войнова
Журналисты газеты The Los Angeles Times потребовали в Международном олимпийском комитете разъяснений, на каком основании за сборную олимпийских атлетов из России по хоккею в Пхенчхане выступает Вячеслав Войнов.
Перед стартом плей-офф хоккейного турнира зимней Олимпиады издание опубликовало материал, в котором напомнило о судимости российского хоккеиста в США по обвинению в домашнем насилии над супругой. В газете считают, что Войнов не имеет права принимать участия в зимних Играх, поскольку, согласно судебному решению, испытательный срок по его делу истекает только в июле 2018 года.
На запрос The Los Angeles Times в МОК ответили следующее: «Мы получили заверения Олимпийского комитета России, что нет никаких судебных решений, которые могли бы помешать Войнову участвовать в международных соревнованиях или понижать его права по сравнению с другими атлетами. В ОКР подчеркнули, что решение американского суда в отношении Войнова полностью исполнено». (англ.яз.)