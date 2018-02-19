Задержанного за вымогательство взяток главу Банка Латвии освободили под залог в 100 тысяч евро

Глава Банка Латвии Илмар Римшевич, задержанный по делу о вымогательстве взяток, освобожден под залог в 100 тысяч евро. Об этом сообщил его адвокат.

Освободившись из-под стражи, Римшевич заявил, что не признает вины, и пообещал на следующий день дать подробные комментарии по делу.

Римшевичу запретили выполнять должностные обязанности. Президент страны Раймонд Вейонис заявил, что он должен уйти в отставку.