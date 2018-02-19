Задержанного за вымогательство взяток главу Банка Латвии освободили под залог в 100 тысяч евро
Глава Банка Латвии Илмар Римшевич, задержанный по делу о вымогательстве взяток, освобожден под залог в 100 тысяч евро. Об этом сообщил его адвокат.
Освободившись из-под стражи, Римшевич заявил, что не признает вины, и пообещал на следующий день дать подробные комментарии по делу.
Римшевичу запретили выполнять должностные обязанности. Президент страны Раймонд Вейонис заявил, что он должен уйти в отставку.
Глава Банка Латвии Илмар Римшевич был задержан сотрудниками Бюро по борьбе с коррупцией. Он подозревается в вымогательстве взятки в размере не менее 100 тысяч евро.
В январе акционер латвийского Norvik Banka Григорий Гусельников обратился в международный арбитражный суд, заявив о вымогательстве взяток высокопоставленным должностным лицом. После задержания Римшевича в банке подтвердили, что речь шла именно о нем. Полиция Латвии начала уголовный процесс в связи с этими утверждениями.