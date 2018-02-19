Во Флориде арестован подросток, угрожавший нападениями на школы

Полиция округа Броуард штата Флорида арестовала 15-летнего подростка, угрожавшего устроить вооруженные нападения на местные школы, сообщает The New York Post.

Соответствующие угрозы были обнаружены в инстаграме подозреваемого. По словам полицейских, после ареста подросток выглядел раскаявшимся и утверждал, что опубликовал пост с угрозами убийств в школах в шутку, чтобы напугать своего двоюродного брата. Несмотря на это полиция предъявила ему обвинение в угрозах убийством.