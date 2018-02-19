В Испании обвинение запросило пять с половиной лет для депутата Госдумы по делу русской мафии

В Испании начался процесс по делу тамбовско-малышевской организованной преступной группировки, одним из фигурантов которого является депутат Госдумы Владислав Резник. Резник лично явился на заседание суда в Мадриде.

Всего по делу проходят 18 фигурантов, которых обвиняют в преступном сговоре и отмывании денег, начиная с 1996 года. При этом предполагаемые лидеры группы Геннадий Петров и Александр Малышев находятся в розыске — Петров не вернулся из России, куда его отпустили после задержания.

Обвинение просит для разных фигурантов дела от 5 до 8,5 года тюрьмы. Для депутата Резника прокуратура запросила пять с половиной лет заключения и штраф 100 миллионов евро.