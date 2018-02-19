В Англии футбольного тренера приговорили к 31 году за сексуальное насилие над детьми
В Ливерпуле суд приговорил к 31 году тюрьмы бывшего детского футбольного тренера Барри Беннелла, которого судили за сексуальное насилие над детьми.
64-летнего Беннела признали виновным в 50 эпизодах насилия над 12 мальчиками, которым было от восьми до 15 лет. Эпизоды произошли в период с 1979-го по 1991 год.
Судья охарактеризовал Беннела как «дьявола во плоти» и «сущее зло».
Барри Беннелл работал детским тренером и скаутом в нескольких английских клубах, в том числе «Манчестер Сити» и «Кру Александра». Начиная с 1990-х он был несколько раз осужден за сексуальное насилие. Осенью 2016 года несколько футболистов рассказали СМИ, что в детстве стали жертвами Беннелла, после этого началось новое расследование.