В Англии футбольного тренера приговорили к 31 году за сексуальное насилие над детьми

В Ливерпуле суд приговорил к 31 году тюрьмы бывшего детского футбольного тренера Барри Беннелла, которого судили за сексуальное насилие над детьми.

64-летнего Беннела признали виновным в 50 эпизодах насилия над 12 мальчиками, которым было от восьми до 15 лет. Эпизоды произошли в период с 1979-го по 1991 год.

Судья охарактеризовал Беннела как «дьявола во плоти» и «сущее зло».