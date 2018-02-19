Снос недостроенной телебашни в Екатеринбурге отложен

Демонтаж недостроенной телебашни в Екатеринбурге, считающейся одним из символов города, отложен, сообщает Ura.Ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Руководству городского метрополитена, рассказал пресс-секретарь мэрии Анатолий Карманов, было отправлено письмо о необходимости приостановить работу 23 февраля с 11:00 до 13:00 в связи со сносом телебашни. «Сейчас новое письмо, о том, что снос переносится на «неопределенный срок», — сказал Карманов, не став уточнять подробности.

Znak.com в свою очередь сообщает, что 23 февраля как дата начала сноса телебашни называлось утром в понедельник на аппаратном совещании в мэрии. Однако затем мэрия получила уведомление о том, что «таких работ проводиться не будет».

Представители Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которая является заказчиком сноса недостроенной телебашни, заявили Znak.com, что все работы по демонтажу запланированы на март. Предполагается, сообщает издание, что снос будет начат после того, как пройдут президентские выборы, назначенные на 18 марта. О том, что башню демонтируют после выборов, ранее сообщали и источники Ura.Ru.