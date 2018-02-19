Сеть KFC в Великобритании закрыла сотни своих ресторанов из-за нехватки курятины

Большинство ресторанов сети быстрого питания KFC в Великобритании временно прекратили работу из-за нехватки куриного мяса — основного ингредиента их блюд.

Перебои с курятиной начались после того, как KFC сменила компанию, занимающуюся доставкой. Вместо Bidvest курятину в рестораны KFC стала доставлять DHL.

The Colonel is working on it. pic.twitter.com/VvvnDLvlyq — KFC UK & Ireland (@KFC_UKI) February 17, 2018

В DHL заявили о произошедшем «операционном сбое», из-за которого часть поставок была задержана или не выполнена в срок.

И в DHL, и в KFC заявили, что делают все возможное для скорейшего возобновления работы в нормальном режиме, и принесли извинения за доставленные неудобства.

В Великобритании работает около 900 ресторанов KFC — 80% из них по франшизе. По состоянию на полдень 19 февраля по местному времени, сообщается на сайте компании, были открыты 83 ресторана.