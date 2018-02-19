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Сеть KFC в Великобритании закрыла сотни своих ресторанов из-за нехватки курятины

BBC News
14:01, 19 февраля 2018
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Большинство ресторанов сети быстрого питания KFC в Великобритании временно прекратили работу из-за нехватки куриного мяса — основного ингредиента их блюд.

Перебои с курятиной начались после того, как KFC сменила компанию, занимающуюся доставкой. Вместо Bidvest курятину в рестораны KFC стала доставлять DHL.

Полковник работает над этим.

В DHL заявили о произошедшем «операционном сбое», из-за которого часть поставок была задержана или не выполнена в срок.

И в DHL, и в KFC заявили, что делают все возможное для скорейшего возобновления работы в нормальном режиме, и принесли извинения за доставленные неудобства.

В Великобритании работает около 900 ресторанов KFC — 80% из них по франшизе. По состоянию на полдень 19 февраля по местному времени, сообщается на сайте компании, были открыты 83 ресторана.

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