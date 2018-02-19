Найдены обломки разбившегося иранского самолета

Спасатели обнаружили обломки пассажирского самолета ATR 72, на борту которого находились 66 человек. Обломки были найдены вблизи деревни Денгзелу на юго-западе страны, рассказали местные власти.

Были ли обнаружены бортовые самописцы самолета, не сообщается. О возможных причинах катастрофы также ничего не известно.