Канадские и немецкие бобслеисты показали одинаковое время на Олимпиаде. Они все стали чемпионами

В соревнованиях по бобслею в двойках на Олимпиаде в Пхенчане будут вручены две золотые медали.

Канадцы Джастин Криппс/Александр Копач и немцы Франческо Фридрих/Торстен Маргис показали одинаковое время — 3 минуты 16,86 секунды.

Бронзовую медаль завоевали Оскарс Мелбардис и Янис Стренга из Латвии, отставшие от лидеров на 0,05 секунды.