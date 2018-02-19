Допинг-офицеры сорвали тренировку российской фигуристки Алины Загитовой в Пхенчхане

В Пхенчхане допинг-офицеры сорвали тренировку российской фигуристки Алины Загитовой 19 февраля, потребовав сдать пробу на допинг. Об этом сообщил штаб команды России.

«Несколько часов назад к Алине пришел допинг-офицер WADA и произвел у нее забор крови. После этого от нее потребовали сдать мочу, но из-за нервной обстановки фигуристка физически не смогла этого сделать. В свое тренировочное время она вышла на лед, но через несколько минут ей пришлось уйти, так как допинг-офицер требовал от нее сдать пробу. Таким образом, тренировка оказалась сорвана» , — рассказали в штабе российской команды.

18 февраля стало известно, что в пробе российского керлингиста Александра Крушельницкого, выигравшего бронзу в Пхенчхане, обнаружены следы запрещенного препарата мельдония. Результаты исследования контрольной пробы пока неизвестны.

15-летняя Алина Загитова — одна из лидеров российской команды по фигурному катанию. Она и Евгения Медведева считаются главными претендентками на победу в женском одиночном катании на Олимпиаде. Соревнования пройдут 21-23 февраля.

Россияне выступают на Играх в Пхенчхане под олимпийским флагом из-за многочисленных, по мнению Международного олимпийского комитета, нарушений допинговых правил, в том числе на прошлой Зимней Олимпиаде в Сочи. Многим лидерам российской сборной не позволили участвовать в Играх.