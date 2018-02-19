Британская киноакадемия признала лучшим фильмом «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

BAFTA
05:17, 19 февраля 2018
Надежный источник

В Лондоне прошла церемония вручения наград Британской киноакадемии (BAFTA). Лучшим фильмом года была признана картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Фильм также был признан лучшей британской картиной года, так как его снимала лондонская студия Blueprint Pictures. Автор картины Мартин Макдонах получил награду за лучший оригинальный сценарий. Исполнительница главной роли Фрэнсис Макдорманд была признана лучшей актрисой, а Сэм Рокуэлл — лучшим актером второго плана.

Лучшим режиссером стал Гильермо дель Торо за «Форму воды». Лучшим актером года признан Гари Олдман, сыгравший Уинстона Черчилля в «Темных временах».

«Служанка» корейского режиссера Пак Чхан-ука признана лучшим фильмом на иностранном языке. В этой номинации также была представлена «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.

«Дюнкерк» Кристофера Нолана получил награду только за лучший звук.

«Форма воды», «Дюнкерк» и «Три билборда» — основные претенденты на премии «Оскар» в главных номинациях. У картины Гильермо дель Торо 13 номинаций.
Церемония вручения «Оскаров» состоится в ночь на 5 марта.

Готовимся к «Оскарам»

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