Ватикан возобновил работу папской комиссии по защите детей от педофилов

Ватикан возобновил работу папской комиссии по защите несовершеннолетних, задача которой заключается в предотвращении преступлений сексуального характера против детей.

Папа римский Франциск назначил девять новых членов комиссии, еще семь человек остались из предыдущего ее состава, срок полномочий которого истек в декабре 2017 года. Во главе комиссии остался бостонский кардинал Шон ОʼМэлли.

В состав комиссии вошли жертвы сексуального насилия со стороны священников католической церкви.

В сообщении на сайте Ватикана говорится, что комиссия будет собирать показания людей, которые подверглись насилию. Она должна представить папе римскому рекомендации, которые позволят предотвратить такие преступления в будущем.