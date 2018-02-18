Ватикан возобновил работу папской комиссии по защите детей от педофилов

Ватикан
07:25, 18 февраля 2018
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Ватикан возобновил работу папской комиссии по защите несовершеннолетних, задача которой заключается в предотвращении преступлений сексуального характера против детей.

Папа римский Франциск назначил девять новых членов комиссии, еще семь человек остались из предыдущего ее состава, срок полномочий которого истек в декабре 2017 года. Во главе комиссии остался бостонский кардинал Шон ОʼМэлли.

В состав комиссии вошли жертвы сексуального насилия со стороны священников католической церкви.

В сообщении на сайте Ватикана говорится, что комиссия будет собирать показания людей, которые подверглись насилию. Она должна представить папе римскому рекомендации, которые позволят предотвратить такие преступления в будущем.

В январе 2018 года визит папы римского Франциска в Чили сопровождался акциями протеста из-за его решения назначить епископом Хуана Барроса, который якобы покрывал преступления священников-педофилов. Понтифик выступил в защиту епископа, заявив, что доказательств вины Барроса нет.
В начале 2000-х годов католическая церковь пережила кризис, связанный с массовыми обвинениями против священников в растлении малолетних. В США расследованием таких преступлений занимались журналисты газеты The Boston Globe — в 2015 году об их работе был снят фильм «В центре внимания».
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