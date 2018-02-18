В Иране разбился самолет с 60 пассажирами

В Иране потерпел крушение самолет ATR 72, на борту которого находились 60 пассажиров и шесть членов экипажа.

Самолет принадлежал авиакомпании Aseman Airlines. Он выполнял рейс из Тегерана в город Ясудж, расположенный на юго-западе страны. Связь с экипажем была потеряна примерно через 20 минут после взлета.

Катастрофа произошла в горах. Самолет упал около города Семиром в провинции Исфахан. В авиакомпании сообщили, что все находившиеся на борту люди погибли.

Поисковая команда пока не добралась до обломков самолета. Как сообщает иранское агентство Tasnim, поисковые работы осложнены плохой погодой. Предполагается, что погода и стала причиной катастрофы.

Иранский телеканал Press TV сообщает, что пилот разбившегося ATR 72 в 2013 году совершил аварийную посадку в аэропорту Ясуджа после поломки двигателя.