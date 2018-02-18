Глава Банка Латвии задержан по делу о вымогательстве взяток

Сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией задержали главу Банка Латвии Илмара Римшевича. Эту информацию подтвердил премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.

По данным газеты Diena, Римшевича задержали в рамках расследования дела о вымогательстве взяток в составе организованной преступной группы. Следствие считает, что преступники вымогали деньги у банкиров, используя политическое влияние и угрожая проблемами для их бизнеса.

16 февраля сотрудники Бюро по борьбе с коррупцией провели обыски в кабинете Римшевича и в его загородном доме. Вечером 17 февраля глава Банка Латвии по возвращении из зарубежной поездки прибыл на допрос, который завершился уже ночью.