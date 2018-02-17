Российские фигуристы остались без медалей в мужском одиночном катании

Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Михаил Коляда заняли соответственно седьмое и восьмое места в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. Выступления обоих россиян в произвольной программе сопровождались падениями.

Олимпийским чемпионом второй раз подряд стал фигурист из Японии Юдзуру Ханю. Согласно сообщению МОК, Ханю стал тысячным золотым медалистом в истории Зимних Олимпиад. Второе и третье места заняли японец Сема Уно и испанец Хавьер Фернандес.