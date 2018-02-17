Российские фигуристы остались без медалей в мужском одиночном катании
Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Михаил Коляда заняли соответственно седьмое и восьмое места в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. Выступления обоих россиян в произвольной программе сопровождались падениями.
Олимпийским чемпионом второй раз подряд стал фигурист из Японии Юдзуру Ханю. Согласно сообщению МОК, Ханю стал тысячным золотым медалистом в истории Зимних Олимпиад. Второе и третье места заняли японец Сема Уно и испанец Хавьер Фернандес.
This is the 1000th medal event in #WinterOlympics history! 👏👏👏 Congratulations to the athletes! #JPN #ESP #Olympics pic.twitter.com/1NckYPWJYR— Olympics (@Olympics) February 17, 2018
Михаил Коляда: «После командного турнира не читал прессу, чтобы не распыляться. Знаю, что могу кататься лучше. Физически был готов хорошо. Дело в психологии. Олимпиада для меня завершена. Страница перевернута. Будем двигаться дальше». Больше интервью👉https://t.co/IQ1VJ4OcWJ pic.twitter.com/Ap31872cqu— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 17, 2018