Российские фигуристы остались без медалей в мужском одиночном катании

Олимпийские игры в Пхенчхане
08:05, 17 февраля 2018
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Российские фигуристы Дмитрий Алиев и Михаил Коляда заняли соответственно седьмое и восьмое места в мужском одиночном катании на Олимпиаде в Пхенчхане. Выступления обоих россиян в произвольной программе сопровождались падениями.

Олимпийским чемпионом второй раз подряд стал фигурист из Японии Юдзуру Ханю. Согласно сообщению МОК, Ханю стал тысячным золотым медалистом в истории Зимних Олимпиад. Второе и третье места заняли японец Сема Уно и испанец Хавьер Фернандес.

Российские фигуристы завоевали серебро в командном турнире Олимпиады в Пхенчхане и остались без медалей в парном катании. Остались не разыгранными медали в танцах на льду и женском катании, в котором российские спортсменки претендуют на медали.
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