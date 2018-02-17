Губернатор Флориды призвал директора ФБР уйти в отставку. Бюро проигнорировало наводку о массовом убийстве в школе

Губернатор Флориды
09:27, 17 февраля 2018
Надежный источник

Губернатор Флориды Рик Скотт призвал директора ФБР Кристофера Рэя уйти в отставку из-за того, что сотрудники бюро проигнорировали сообщение о планах подростка Николаса Круза устроить стрельбу в школе.

«17 невинных людей погибли, и признания ошибки недостаточно», — заявил губернатор.

После того, как 14 февраля Николас Круз устроил стрельбу в школе в Паркленде, ФБР сообщило, что еще 5 января его знакомый сообщил на «горячую линию» о своих опасениях по поводу подростка. В спецслужбе признали, что полученную информацию, согласно действующим протоколам, должны были передать в управление ФБР в Майами для расследования, но этого сделано не было.

«Звонивший сообщил об оружии, которым владел Круз, о его желании убивать, непредсказуемом поведении, пугающих постах в соцсетях, а также о том, что тот может устроить в школе стрельбу», — рассказали в ФБР.

«Мы все время призываем людей действовать про принципу «увидел что-то, сообщи». Один смелый человек поступил ровно так. И ФБР ничего не сделало. <…> Директор бюро должен уйти в отставку», — заявил Рик Скотт.

Губернатор Флориды
19-летний Николас Круз 14 февраля устроил стрельбу в школе «Марджори Стоунман Дуглас» в Паркленде, штат Флорида. Его исключили из этой школы несколькими годами ранее. В результате погибли 17 человек, еще 15 были ранены. Преступника удалось задержать.
Преступление стало одним из самых крупных в истории США по количеству жертв. 

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