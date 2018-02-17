Для релиза «Смерти Сталина» в США сделали новый постер. Там нет актера Джеффри Тэмбора, которого обвинили в домогательствах

The Wrap
11:58, 17 февраля 2018
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Американский прокатчик фильма «Смерть Сталина», премьера которого в США пройдет 9 марта, на этой неделе опубликовал постер фильма. Как обратило внимание издание The Wrap, на нем нет актера Джеффри Тамбора, которого 15 февраля уволили из сериала «Transparent» из-за обвинений в домогательствах.

Джеффри Тэмбор сыграл в фильме председателя совета министров СССР Георгия Маленкова. Вместо него в центре постера изображена Андреа Райсборо, сыгравшая Светлану Аллилуеву. Также на американской версии плаката нет Майкла Пейлина (Молотов), но есть Саймон Рассел Бил (Берия).

Исчезновение Тэмбора с постера сравнили с практикой ретуширования фотографий с репрессированными людьми, которая существовала в СССР.

Режиссер фильма Армандо Иануччи заявил, что не знал об изменении постера и что «кого-нибудь из пиар-отдела нужно задержать для допроса». Комментарий компании-прокатчика IFC Films изданию The Wrap получить не удалось.

Обе версии постера были одобрены создателями фильма, и версия с Тамбором была сделана специально для Великобритании, заявил человек, знакомый с маркетинговым планом. Однако стоит отметить, что до четверга [когда актера уволили из «Transparent»] в Северной Америке использовался только постер с Тамбором.

The Wrap
73-летний Джеффри Тэмбор был уволен из сериала «Transparent» («Очевидное») из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Против актера, который сыграл в сериале пожилого трансгендера и получил за эту роль «Эмми» и «Золотой глобус», выступили две трансгендерные женщины, работавшие на шоу.
Комедия Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», основанная на одноименном графическом романе, рассказывает о борьбе между членами руководства СССР после смерти Иосифа Сталина в 1953 году.
В России у фильма незадолго до премьеры отозвали прокатное удостоверение для проведения дополнительной юридической проверки. Некоторые кинематографисты, депутаты Госдумы и члены общественного совета при Минкульте резко раскритиковали фильм, назвав его «пасквилем» и «провокацией».
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