Для релиза «Смерти Сталина» в США сделали новый постер. Там нет актера Джеффри Тэмбора, которого обвинили в домогательствах

Американский прокатчик фильма «Смерть Сталина», премьера которого в США пройдет 9 марта, на этой неделе опубликовал постер фильма. Как обратило внимание издание The Wrap, на нем нет актера Джеффри Тамбора, которого 15 февраля уволили из сериала «Transparent» из-за обвинений в домогательствах.

Jeffrey Tambor getting disappeared from the Death of Stalin poster is the Simulation at its very best https://t.co/MrlMFTKSe5 pic.twitter.com/EGRQim4SIi — Tom Gara (@tomgara) February 16, 2018

Джеффри Тэмбор сыграл в фильме председателя совета министров СССР Георгия Маленкова. Вместо него в центре постера изображена Андреа Райсборо, сыгравшая Светлану Аллилуеву. Также на американской версии плаката нет Майкла Пейлина (Молотов), но есть Саймон Рассел Бил (Берия).

Исчезновение Тэмбора с постера сравнили с практикой ретуширования фотографий с репрессированными людьми, которая существовала в СССР.

Режиссер фильма Армандо Иануччи заявил, что не знал об изменении постера и что «кого-нибудь из пиар-отдела нужно задержать для допроса». Комментарий компании-прокатчика IFC Films изданию The Wrap получить не удалось.