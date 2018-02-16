Верховный суд отказался снимать Владимира Путина с выборов

«В удовлетворении административного иска Собчак Ксении Анатольевны об отмене постановления ЦИК России от 6 февраля 2018 года „О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина“ отказать», — объявил судья Николай Романенков.

Ксения Собчак, зарегистрированная кандидатом в президенты РФ, подала иск в Верховный суд в середине февраля. Собчак просила признать незаконной регистрацию Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента. В иске Собчак говорилось, что Путин «не имеет права выдвигаться и быть зарегистрированным в качестве кандидата в президенты РФ», поскольку уже трижды занимал эту должность.

Также Собчак указывала, что в 2012 году Путин «в обход закона» договорился с Дмитрием Медведевым о «временной уступке должности президента РФ с обязательством вернуть ее обратно по истечении оговоренного срока».