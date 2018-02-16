В работе «ВКонтакте» произошел сбой

Meduza
12:57, 16 февраля 2018
Надежный источник
Обновление. Спустя примерно час «ВКонтакте» вновь заработала в обычном режиме.

Сайт и мобильное приложение социальной сети «ВКонтакте» перестали открываться. Сбой в работе соцсети произошел 16 февраля около 15:50 по московскому времени.

При попытке зайти на сайт появляется сообщение: «К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже».

В официальном твиттере соцсети сообщается, что часть пользователей не могут получить доступ к сервисам «ВКонтакте» из-за временных трудностей.

Позже представители соцсети заявили, что причиной сбоя стала авария в энергосистеме одного из дата-центров.

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться

Подпишитесь на «Вечернюю Медузу»

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме

Самая краткая ежедневная газета на свете — по вечерам в вашем почтовом ящике или в телеграме