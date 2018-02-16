В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Обновление. Спустя примерно час «ВКонтакте» вновь заработала в обычном режиме.
Сайт и мобильное приложение социальной сети «ВКонтакте» перестали открываться. Сбой в работе соцсети произошел 16 февраля около 15:50 по московскому времени.
При попытке зайти на сайт появляется сообщение: «К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже».
В официальном твиттере соцсети сообщается, что часть пользователей не могут получить доступ к сервисам «ВКонтакте» из-за временных трудностей.
Испытываем временные трудности, часть пользователей не может получить доступ к сервисам.— ВКонтакте (@vkontakte) February 16, 2018
Позже представители соцсети заявили, что причиной сбоя стала авария в энергосистеме одного из дата-центров.
Произошла серьёзная авария в энергосистеме одного из дата-центров. Устраняем проблемы и восстанавливаем доступ к сервисам.— ВКонтакте (@vkontakte) February 16, 2018