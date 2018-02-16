В отправленных в посольства в Москве конвертах с порошком были письма от имени депутата Железняка

В конвертах с подозрительным порошком, направленных в посольства в Москве, находились письма, якобы от имени депутата Госдумы Сергея Железняка.

Об этом заявил сам Железняк, обратившийся утром в пятницу в полицию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Причастность к отправке таких писем депутат Госдумы категорически отрицает.

Письма, содержащие подозрительный порошок, за последние несколько дней получили несколько посольств иностранных государств в Москве. Всего такие письма, говорилось в сообщении ТАСС, получили 13 посольств.

Полиция объявила, что порошок не представляет опасности. По данным источников «Интерфакса», в конвертах находилось средство для травли насекомых.