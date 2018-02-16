В отправленных в посольства в Москве конвертах с порошком были письма от имени депутата Железняка
В конвертах с подозрительным порошком, направленных в посольства в Москве, находились письма, якобы от имени депутата Госдумы Сергея Железняка.
Об этом заявил сам Железняк, обратившийся утром в пятницу в полицию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Причастность к отправке таких писем депутат Госдумы категорически отрицает.
Письма, содержащие подозрительный порошок, за последние несколько дней получили несколько посольств иностранных государств в Москве. Всего такие письма, говорилось в сообщении ТАСС, получили 13 посольств.
Полиция объявила, что порошок не представляет опасности. По данным источников «Интерфакса», в конвертах находилось средство для травли насекомых.
Сергей Железняк — заместитель секретаря генсовета «Единой России». В Госдуме текущего созыва он входит в комитет по международным делам. Железняк входит в санкционные списки ЕС и США.
В 2001 после терактов 11 сентября в почтовые отделения в США поступили письма со спорами сибирской язвы в конвертах. Пять человек тогда погибли, еще 17 заболели.
Также в США политикам и чиновникам неоднократно присылали письма с ядом растительного происхождения — рицином. О случаях причинения значительного вреда здоровью из-за писем с рицином не сообщалось.
За последние несколько лет конверты с подозрительным порошком неоднократно приходили политикам, госучреждениям и посольствам (в том числе российскому) по всему миру. В абсолютном большинстве случаев содержимое конвертов угрозы не представляло.