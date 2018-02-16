В Нижнем Тагиле сократили срок бывшему автоинспектору, осужденному за изнасилования
Суд в Нижнем Тагиле смягчил наказание бывшему подмосковному автоинспектору Артуру Косицыну, осужденному на 14 лет колонии за изнасилования и другие преступления сексуального характера.
До конца срока, к которому приговорили бывшего милиционера, оставалось пять лет и восемь месяцев. Их заменили на два года исправительных работ.
Суд удовлетворил ходатайство Косицына, несмотря на возражения прокурора, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Прокуратура внесла апелляционное представление на решение суда.
Пока судебное решение не вступит в законную силу, Косицын будет находиться в колонии Нижнего Тагила, где он отбывает наказание.
Артур Косицын с 2005 по 2009 год совершил восемь изнасилований. Ему также инкриминировали пять покушений на изнасилование и 18 эпизодов насильственных действий. Четырем женщинам Косицын угрожал убийством.
Жертвами Косицына стали 27 женщин. На суде он признал себя виновным, приговор был вынесен в 2011 году.