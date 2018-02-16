ЦБ предложил запретить уличные табло с курсами валют

Ведомости
11:41, 16 февраля 2018
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Банк России намерен запретить банкам размещать информацию о курсах валют вне помещения, в том числе на электронных табло на зданиях.

Это следует из проекта поправок в инструкцию о порядке осуществления уполномоченными банками операций с наличной валютой с участием физических лиц.

Проект поправок, на который обратили внимание «Ведомости», опубликован на сайте ЦБ.

В инструкцию предлагается включить новый пункт 2.5, запрещающий «размещать информацию о курсах иностранных валют за пределами помещения, <…> в том числе на щитах, стендах, перетяжках, электронных табло, монтируемых и располагаемых на внешних стенах помещения, в котором расположен уполномоченный банк (филиал), крышах и иных конструктивных элементах здания, строения, сооружения, в котором находится помещение банка (филиала), или вне их».

Необходимость запрета табло с валютами не объясняется. Получить комментарий ЦБ «Ведомостям» пока не удалось.

Планируемый срок вступления в силу изменений в инструкцию — через 10 дней после дня официального опубликования.

Ведомости
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