Обвинение попросило для Шакро Молодого 10 лет колонии
Прокуратура просит приговорить криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей по делу о вымогательстве.
Для другого фигуранта дела — помощника Калашова Андрея Кочуйкова (Итальянец) — обвинение потребовало наказание в виде 9,5 года колонии строгого режима и штрафа в 500 тысяч рублей.
Еще десятерым подсудимым обвинение попросило сроки от 7,5 до 9,5 лет колонии и штрафы.
Захарий Калашов, Андрей Койчуков и другие фигуранты дела обвиняются в вымогательстве у владелицы кафе Elements в Москве Жанны Ким.
В декабре 2015 года возле кафе Elements в Москве произошла перестрелка, в результате которой были убиты два человека. С одной из сторон в перестрелке участвовали члены группировки Шакро Молодого.
Летом 2016 года Захарий Калашов был задержан по делу о вымогательстве у владелицы кафе Elements Жанны Ким.
С перестрелкой у кафе Elements связано дело высокопоставленных сотрудников управления Следственного комитета по Москве. Их обвинили в том, что за взятку обещали закрыть дело Андрея Кочуйкова — одного из помощников криминального авторитета Шакро Молодого. Кочуйков был задержан по делу о перестрелке возле кафе Elements.