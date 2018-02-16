Обвинение попросило для Шакро Молодого 10 лет колонии

Интерфакс
15:47, 16 февраля 2018
Надежный источник

Прокуратура просит приговорить криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей по делу о вымогательстве.

Для другого фигуранта дела — помощника Калашова Андрея Кочуйкова (Итальянец) — обвинение потребовало наказание в виде 9,5 года колонии строгого режима и штрафа в 500 тысяч рублей. 

Еще десятерым подсудимым обвинение попросило сроки от 7,5 до 9,5 лет колонии и штрафы.

Захарий Калашов, Андрей Койчуков и другие фигуранты дела обвиняются в вымогательстве у владелицы кафе Elements в Москве Жанны Ким.

В декабре 2015 года возле кафе Elements в Москве произошла перестрелка, в результате которой были убиты два человека. С одной из сторон в перестрелке участвовали члены группировки Шакро Молодого.
Летом 2016 года Захарий Калашов был задержан по делу о вымогательстве у владелицы кафе Elements Жанны Ким.
С перестрелкой у кафе Elements связано дело высокопоставленных сотрудников управления Следственного комитета по Москве. Их обвинили в том, что за взятку обещали закрыть дело Андрея Кочуйкова  — одного из помощников криминального авторитета Шакро Молодого. Кочуйков был задержан по делу о перестрелке возле кафе Elements.

Дела сотрудников СК и Шакро Молодого

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