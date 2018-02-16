Обвинение попросило для Шакро Молодого 10 лет колонии

Прокуратура просит приговорить криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей по делу о вымогательстве.

Для другого фигуранта дела — помощника Калашова Андрея Кочуйкова (Итальянец) — обвинение потребовало наказание в виде 9,5 года колонии строгого режима и штрафа в 500 тысяч рублей.

Еще десятерым подсудимым обвинение попросило сроки от 7,5 до 9,5 лет колонии и штрафы.

Захарий Калашов, Андрей Койчуков и другие фигуранты дела обвиняются в вымогательстве у владелицы кафе Elements в Москве Жанны Ким.