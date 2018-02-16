Forbes объявил Павла Дурова долларовым миллиардером

Даже по самым консервативным оценкам Forbes, Telegram стоит более миллиарда долларов, а его создатель Павел Дуров — долларовый миллиардер. По предварительным оценкам Forbes, состояние основателя Telegram составляет не менее 1,7 миллиарда долларов. И возможности роста еще не исчерпаны.