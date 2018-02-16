«Дождь»: бывшую жену Дмитрия Пескова уволят из Россотрудничества за сокрытие информации о своем бизнесе

Бывшая жена пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Екатерина Солоцинская будет уволена с должности главы представительства Россотрудничества во Франции в связи с утратой доверия. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на знакомого Солоцинской и неназванного сотрудника Россотрудничества в Москве.

Солоцинской рекомендовали уволиться по собственному желанию после того, как выяснилось, что она не задекларировала доли в двух компаниях во Франции и России. В ответ на такую рекомендацию Солоцинская направила руководству Россотрудничества письмо с возражениями.

Как утверждает «Дождь», в письме она упоминает некие «личные договоренности с Кадыровым», а также «одну из своих ближайших подруг, которая баллотируется на пост президента России и крайне озабочена сложившейся ситуацией».

Солоцинская в разговоре с «Дождем» заявила, что ничего не знает о возможном увольнении. Она также опровергла информацию о том, что у нее обнаружили незадекларированный бизнес.