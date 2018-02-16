Андерс Брейвик раскаялся в убийстве 77 человек

VG
06:11, 16 февраля 2018
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Осужденный за терроризм Андерс Брейвик впервые заявил, что раскаивается в содеянном, сообщает норвежская газета Verden Gang. Об этом он написал в письме руководству тюрьмы Шиен, где отбывает назначенный ему срок — 21 год заключения.

Письмо было написано в 2017 году вскоре после того, как Брейвик проиграл суд о нарушении его права на гуманное обращение в тюрьме из-за содержания в одиночной камере.

Приглашенный для консультации психиатр Ранди Розенквист пришла к выводу, что контакты Брейвика с другими заключенными допустимы, но есть высокий риск, что на него нападут.

«Я сожалею о том, что сделал 22 июля 2011 года. Если бы это было возможно, я бы сделал так, чтобы этого не было», — написал Брейвик руководству тюрьмы Шиен

VG
Брейвик осужден на максимально возможный по законам Норвегии срок за совершение двойного теракта летом 2011 года: сначала он взорвал бомбу в Осло, от которой погибли восемь человек, а потом расстрелял 69 человек в молодежном лагере. Он сдался полиции без сопротивления.
На суде Брейвик заявлял, что пытался своими действиями предотвратить «культурное самоубийство» Европы, которое выражается в массовой иммиграции мусульман.
После отклонения его жалобы на условия содержания Брейвик официально сменил имя. Теперь его зовут Фьотольф Хансен.
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