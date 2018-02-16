Андерс Брейвик раскаялся в убийстве 77 человек

Осужденный за терроризм Андерс Брейвик впервые заявил, что раскаивается в содеянном, сообщает норвежская газета Verden Gang. Об этом он написал в письме руководству тюрьмы Шиен, где отбывает назначенный ему срок — 21 год заключения.

Письмо было написано в 2017 году вскоре после того, как Брейвик проиграл суд о нарушении его права на гуманное обращение в тюрьме из-за содержания в одиночной камере.

Приглашенный для консультации психиатр Ранди Розенквист пришла к выводу, что контакты Брейвика с другими заключенными допустимы, но есть высокий риск, что на него нападут.