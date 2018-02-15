Во ВГИКе студентов обязали прийти на встречу с Мединским. Ее назначили на учебное время

Студентов ВГИКа обязали посетить встречу с министром культуры Владимиром Мединским, которая пройдет днем 15 февраля.

«Протестная Москва» опубликовала фотографию приказа, в котором говорит, что деканы факультетов ВГИКа обязаны «обеспечить присутствие студентов и педагогов» на лекции министра культуры. В этом же приказе говорится, что занятия на время встречи с Мединским отменяются.

Узнали вот, что Мистер Фейковая Диссертация сгоняет студентов ВГИКа на встречу с собой любимым: https://t.co/jAoIQHOEw9.



А еще использует служебное положение, чтобы протолкнуть в кинопрокат свой шедевр. pic.twitter.com/jvPxwJq9Lr — Протестная Москва (@nedimon_msk) February 14, 2018

Ректор ВГИКа Владимир Малышев подтвердил «Дождю» подлинность приказа и пояснил, что явка на встречу с Мединским обязательна, так как она проводится в учебное время.

«По расписанию [в это время] занятия, это входит в учебный процесс. У нас есть предметы „История отечественного кино“ и „Семинар современного фильма“, это не какая-то посторонняя лекция», — сказал Малышев. Неявка на лекцию, добавил он, будет считаться прогулом.

При этом ректор ВГИКа отметил, что формулировки приказа, возможно, следовало сделать «немного помягче».

Перед студентами ВГИКа Владимир Мединский должен прочитать лекцию. «Движение вверх российского кино. Итоги 2012-2017».