В российских городах прошли одиночные пикеты в поддержку Алексея Малобродского

Новая газета
18:26, 15 февраля 2018
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Театральные деятели провели 15 февраля одиночные пикеты в поддержку обвиняемого по делу «Седьмой студии» бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Пикеты приурочены к 60-летию Малобродского.

Как пишет «Новая газета», акции прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Хабаровске, Пскове, Екатеринбурге и Тель-Авиве (у Малобродского есть гражданства России и Израиля).

Присоединюсь. Жаль, что не могу встать рядом. Дорогая Рузанна Мовсесян, спасибо.

Опубликовано еленой кузьминой 15 февраля 2018 г.

В пикетах участвовали, в числе прочих, бывший заместитель директора «Гоголь-Центра» Мария Тырина, театральный режиссер Рузанна Мовсесян, драматург Ярослава Пулинович, худрук Воронежского камерного театра Михаил Бычков, а также театральные критики Анна Банасюкевич и Галина Брандт.

Алексей Малобродский с июня 2017 года находится в СИЗО по делу «Седьмой студии». По версии следствия, сотрудники «Седьмой студии» похищали бюджетные деньги, выделяемые на культурный проект «Платформа». Ущерб по делу оценивается в 133 миллиона рублей; потерпевшей стороной признан Минкульт.
Кроме Малобродского в деле пять обвиняемых, в том числе режиссер Кирилл Сереберенников и директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Никто из фигурантов дела не признал вину, кроме бывшего главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая сотрудничает со следствием и дала показания на других обвиняемых.

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