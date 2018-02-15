В российских городах прошли одиночные пикеты в поддержку Алексея Малобродского

Театральные деятели провели 15 февраля одиночные пикеты в поддержку обвиняемого по делу «Седьмой студии» бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского. Пикеты приурочены к 60-летию Малобродского.

Как пишет «Новая газета», акции прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Хабаровске, Пскове, Екатеринбурге и Тель-Авиве (у Малобродского есть гражданства России и Израиля).

Присоединюсь. Жаль, что не могу встать рядом. Дорогая Рузанна Мовсесян, спасибо. Опубликовано еленой кузьминой 15 февраля 2018 г.

В пикетах участвовали, в числе прочих, бывший заместитель директора «Гоголь-Центра» Мария Тырина, театральный режиссер Рузанна Мовсесян, драматург Ярослава Пулинович, худрук Воронежского камерного театра Михаил Бычков, а также театральные критики Анна Банасюкевич и Галина Брандт.