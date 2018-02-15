Умер издатель и телеведущий Александр Шаталов

Эдуард Лимонов
17:24, 15 февраля 2018
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В Москве в возрасте 60 лет умер издатель, поэт и телеведущий Александр Шаталов. Об этом сообщил Эдуард Лимонов, книги которого издавало основанное Шаталовым издательство «Глагол».

Александр Шаталов в 1990 году был одним из основателей издательства «Глагол», которое было, как сообщается на его сайте, «первым отечественным частным издательством». Первой изданной им книгой, как рассказывал сам Шаталов, стал роман Эдуарда Лимонова «Это я — Эдичка». Он также много лет вел на телевидении программу о литературе «Графоман».
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