Умер издатель и телеведущий Александр Шаталов
17:24, 15 февраля 2018
Надежный источник
В Москве в возрасте 60 лет умер издатель, поэт и телеведущий Александр Шаталов. Об этом сообщил Эдуард Лимонов, книги которого издавало основанное Шаталовым издательство «Глагол».
Умер Александр Шаталовhttps://t.co/URVF84Ye4J pic.twitter.com/2XDpAmTyio— Colta.ru (@ColtaRu) February 15, 2018
Александр Шаталов в 1990 году был одним из основателей издательства «Глагол», которое было, как сообщается на его сайте, «первым отечественным частным издательством». Первой изданной им книгой, как рассказывал сам Шаталов, стал роман Эдуарда Лимонова «Это я — Эдичка». Он также много лет вел на телевидении программу о литературе «Графоман».
партнерский материал