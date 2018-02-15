Руководство РКЦ «Прогресс» заподозрили в злоупотреблении полномочиями. На предприятии прошли обыски
15 февраля в ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре пришла с обысками следственно-оперативная группа при участии сотрудников ФСБ.
Как сообщает 63.ru, обыски связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями сотрудниками предприятия.
По сведениям издания, одним из подозреваемых является руководитель РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин. Следователи намерены ходатайствовать в суде об отстранении его от занимаемой должности.
В пресс-службе предприятия агентству «Интерфакс» подтвердили факт проведения обысков, но не уточнили подробностей по уголовному делу.
По информации источников 63.ru, подозреваемыми по делу также являются дочь главы РКЦ, руководитель финансового управления Светлана Кирилина, а также главный инженер Сергей Тюлевин.
По версии следствия, руководство РКЦ «Прогресс» заказало и оплатило из собственных средств дорогостоящее оборудование, которое уже было оплачено федеральным бюджетом в рамках госконтрактов. В итоге ущерб государству был оценен в 404 миллиона рублей.
Как сообщил «Медузе» источник в Роскосмосе, эпизоды, фигурирующие в деле, произошли в 2012-2014 годах. Обыски прошли после внутренней проверки Роскосмоса, добавил он.