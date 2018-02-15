Руководство РКЦ «Прогресс» заподозрили в злоупотреблении полномочиями. На предприятии прошли обыски

15 февраля в ракетно-космический центр «Прогресс» в Самаре пришла с обысками следственно-оперативная группа при участии сотрудников ФСБ.

Как сообщает 63.ru, обыски связаны с уголовным делом о злоупотреблении должностными полномочиями сотрудниками предприятия.

По сведениям издания, одним из подозреваемых является руководитель РКЦ «Прогресс» Александр Кирилин. Следователи намерены ходатайствовать в суде об отстранении его от занимаемой должности.

В пресс-службе предприятия агентству «Интерфакс» подтвердили факт проведения обысков, но не уточнили подробностей по уголовному делу.