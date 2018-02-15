МВД обвинило YouTube в попустительстве рекламе наркотиков
Администрация YouTube уделяет мало внимания модерированию видеохостинга и не занимается удалением рекламы наркотиков. С таким заявлением выступил в Госдуме начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.
По его словам, ведомству совместно с Роскомнадзором удалось остановить «вал этой незаконной смертоносной рекламы», но с ней все равно успели ознакомиться порядка 33 миллионов граждан.
«В 2017 году мы фиксировали существенные объемы рекламы и пропаганды наркотиков через видеохостинг с многомиллионной аудиторией YouTube, владельцем которой является американская компания Google. Одним из способов подобной рекламы были короткие ролики, предшествующие искомому пользователем контенту», — рассказал Храпов.