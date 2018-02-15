МВД обвинило YouTube в попустительстве рекламе наркотиков

Интерфакс
13:17, 15 февраля 2018
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Администрация YouTube уделяет мало внимания модерированию видеохостинга и не занимается удалением рекламы наркотиков. С таким заявлением выступил в Госдуме начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.

По его словам, ведомству совместно с Роскомнадзором удалось остановить «вал этой незаконной смертоносной рекламы», но с ней все равно успели ознакомиться порядка 33 миллионов граждан.

«В 2017 году мы фиксировали существенные объемы рекламы и пропаганды наркотиков через видеохостинг с многомиллионной аудиторией YouTube, владельцем которой является американская компания Google. Одним из способов подобной рекламы были короткие ролики, предшествующие искомому пользователем контенту», — рассказал Храпов.

Интерфакс
В начале февраля пользователи YouTube пожаловались на появление в сервисе рекламы магазина по продаже наркотиков в «дарквебе». Аналогичная реклама появлялась в видеохостинге в августе 2017 года. В январе Роскомнадзор отчитался, что пресек ее распространение.
По данным представителя МВД, абсолютным лидером по рекламе и распространению наркотиков среди соцсетей остается «ВКонтакте». На ее долю приходится 89% запросов по соцсетям, заявил Храпов.
Пресс-служба «ВКонтакте» заявила, что «на постоянной основе» блокирует информацию о продаже запрещенных средств, которая, как правило, «представлена в виде ссылок на другие сайты и мессенджеры».
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