МВД обвинило YouTube в попустительстве рекламе наркотиков

Администрация YouTube уделяет мало внимания модерированию видеохостинга и не занимается удалением рекламы наркотиков. С таким заявлением выступил в Госдуме начальник главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов.

По его словам, ведомству совместно с Роскомнадзором удалось остановить «вал этой незаконной смертоносной рекламы», но с ней все равно успели ознакомиться порядка 33 миллионов граждан.