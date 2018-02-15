Лена Данэм рассказала, что перенесла операцию по удалению матки

Американская актриса и режиссер, автор сериала «Девочки» Лена Данэм в эссе для журнала Vogue рассказала, что в 2017 году ей удалили матку из-за эндометриоза.

По словам Данэм, она страдала от на протяжении 10 лет, и операция по удалению матки стала для нее девятой по счету (актриса не сообщила, какого рода были предыдущие хирургические вмешательства). Операция прошла несколько месяцев назад, написала Данэм, не уточняя дату.

Актриса рассказала, что после удаления матки она не сможет иметь детей. По ее словам, она рассматривает возможность усыновить ребенка.