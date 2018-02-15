Двух россиян приговорили за организацию хакерской атаки в США

На следующем заседании в апреле судья должен вынести вердикт о размере компенсации, которую должны будут выплатить россияне за нанесенный ущерб.

37-летний Владимир Дринкман был приговорен к 12 годам тюрьмы, а его напарник 34-летний Дмитрий Смилянец осужден на четыре года и три месяца тюремного заключения. Его освободили прямо в зале суда, так как он уже отбыл положенный срок в предварительном заключении.

Окружной суд Кэмдена штата Нью-Джерси вынес приговор двум гражданам России, признанным виновными в организации одной из крупнейших хакерских атак в истории США.

Дринкман и Смилянец были арестованы в Нидерландах в 2012 году и экстрадированы в США по запросу американской стороны.

В США им были предъявлены обвинения в организации в 2005-2012 годах хакерской атаки на сети крупных финансовых компаний и ритейлеров, включая Nasdaq, 7-Eleven, Carrefour и JC Penney, в результате чего были похищены данные более 160 миллионов кредитных карт. Ущерб от действий хакеров оценивался в 300 миллионов долларов.

Представ перед американским судом, оба россиянина признали свою вину. Помимо Дринкмана и Смилянца, в причастности к организации хакерской атаки подозреваются еще двое россиян Александр Калинин и Роман Котов, а также украинец Михаил Рытиков. Они продолжают оставаться на свободе.