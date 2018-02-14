«Я не понял сути, в связи с чем должен объявляться траур?» Песков ответил вопросом на вопрос о погибших в Сирии россиянах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет подтвержденной информации о гибели россиян в результате американского авиаудара в Сирии. Таким образом он ответил на вопрос, может ли в России быть объявлен траур по погибшим.

«Я не понял сути, в связи с чем должен объявляться траур?» — спросил Песков в ответ на заданный вопрос.