«Я не понял сути, в связи с чем должен объявляться траур?» Песков ответил вопросом на вопрос о погибших в Сирии россиянах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет подтвержденной информации о гибели россиян в результате американского авиаудара в Сирии. Таким образом он ответил на вопрос, может ли в России быть объявлен траур по погибшим.
«Я не понял сути, в связи с чем должен объявляться траур?» — спросил Песков в ответ на заданный вопрос.
«Еще раз призываем все-таки не руководствоваться преднамеренно или непреднамеренно ошибочной информацией и все-таки серьезно подходить к описанию таких потенциально важных эпизодов, не быть в плену у искаженных данных», — сказал Песков журналистам.
Международная коалиция во главе с США 7 февраля нанесла удар по вооруженным формированиям, которые воюют в Сирии на стороне правительственных сил. По неофициальной информации, в числе погибших оказались российские наемники. Российские и мировые СМИ сообщают, что могли погибнуть до 200 россиян.
Министерство обороны РФ утверждает, что в результате налета получили ранения 25 сирийцев, пострадавших среди россиян нет.