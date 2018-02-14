В школе во Флориде произошла стрельба. Пострадали минимум 14 человек, власти сообщили о погибших

Офис шерифа округа Броуард
20:51, 14 февраля 2018
Надежный источник

В средней школе имени Марджори Стонман Дуглас в городе Паркленд во Флориде 14 февраля произошла стрельба. По предварительным данным, пострадали не менее 14 человек, сообщил офис окружного шерифа. Нападавший арестован.

Отец одного из учеников заявил, что стрелок был одет в черный жилет и красную рубашку.

Управляющий школами округа Броуард (в этом округе находится Паркленд) Роберт Ранси, окружной шериф Скотт Израэл, а также сенатор США от Флориды Билл Нельсон сообщили о «многочисленных погибших». Точное их количество неизвестно. По разным данным, могут быть убиты от двух до семи человек.

Личность и мотивы нападавшего пока не сообщаются. Скотт Израэл заявил, что он раньше учился в школе Марджори Стонман Дуглас. По данным Miami Herald, это 19-летний Николас Крус. Преподаватель математики Джим Гард, в классе которого в прошлом году учился Крус, заявил изданию, что он угрожал другим ученикам.

Сцена задержания нападавшего

Стрельба в школе Марджори Стонман Дуглас началась около двух часов дня по местному времени (около 23:30 по Москве), когда в школе заканчивался учебный день. Несколько учеников рассказали CNN, что услышали звуки выстрелов, вскоре после чего в школе сработала сигнализация, и люди стали выбегать на улицу. Некоторые спрятались в здании. Территорию школы оцепил спецназ.

Часть людей во время стрельбы оказались изолированы в здании. Это фотография из класса, в котором забаррикадировались некоторые из них.

Эвакуация людей из школы завершена. Раненых доставили в больницы. На месте происшествия работает полиция. Все близлежащие школы закрыты, жителей соседних домов просят не выходить на улицу.

Соболезнования в связи с инцидентом в школе Марджори Стонман Дуглас в твиттере выразили Дональд и Меланья Трамп.

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