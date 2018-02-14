В школе во Флориде произошла стрельба. Пострадали минимум 14 человек, власти сообщили о погибших

В средней школе имени в городе Паркленд во Флориде 14 февраля произошла стрельба. По предварительным данным, пострадали не менее 14 человек, сообщил офис окружного шерифа. Нападавший арестован.

Father of student at Marjory Stoneman Douglas says shooter was allegedly "wearing a black vest with a red shirt...and supposedly he pulled the fire alarm and planned it," pic.twitter.com/KJ2AkvpAnr — CBS This Morning (@CBSThisMorning) February 14, 2018

Управляющий школами округа Броуард (в этом округе находится Паркленд) Роберт Ранси, окружной шериф Скотт Израэл, а также сенатор США от Флориды Билл Нельсон сообщили о «многочисленных погибших». Точное их количество неизвестно. По разным данным, могут быть убиты от двух до семи человек.

Личность и мотивы нападавшего пока не сообщаются. Скотт Израэл заявил, что он раньше учился в школе Марджори Стонман Дуглас. По данным Miami Herald, это 19-летний Николас Крус. Преподаватель математики Джим Гард, в классе которого в прошлом году учился Крус, заявил изданию, что он угрожал другим ученикам.

Стрельба в школе Марджори Стонман Дуглас началась около двух часов дня по местному времени (около 23:30 по Москве), когда в школе заканчивался учебный день. Несколько учеников рассказали CNN, что услышали звуки выстрелов, вскоре после чего в школе сработала сигнализация, и люди стали выбегать на улицу. Некоторые спрятались в здании. Территорию школы оцепил спецназ.

NEW: Photo from a student in the school barricaded in a classroom at Marjory Stoneman Douglas High where an active shooter incident is underway pic.twitter.com/rBVrENjtCM — CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 14, 2018

Эвакуация людей из школы завершена. Раненых доставили в больницы. На месте происшествия работает полиция. Все близлежащие школы закрыты, жителей соседних домов просят не выходить на улицу.

Соболезнования в связи с инцидентом в школе Марджори Стонман Дуглас в твиттере выразили Дональд и Меланья Трамп.