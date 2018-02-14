Полиция Израиля рекомендовала выдвинуть обвинения в коррупции против премьер-министра Биньямина Нетаньяху

Израильская полиция по итогам расследования двух уголовных дел рекомендовала выдвинуть обвинения в коррупции против премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, сообщает израильская газета Haaretz.

Полиция обнаружила доказательства того, что премьер-министр неоднократно получал дорогие подарки от бизнесменов в обмен на покровительство. По данным правоохранительных органов, ему дарили шампанское, сигары, одежду и драгоценности. Общая стоимость подарков превысила миллион шекелей (более 16 миллионов рублей).

Также полиция заявила, что Нетаньяху пытался заключить сделку с Арноном Мозесом, издателем одной из крупнейших газет Израиля «Едиот Ахронот». Он хотел, чтобы газета не критиковала его, а в обмен предложил помочь в борьбе с конкурирующим изданием «Израиль Хайом».

Полиция передала собранные доказательства генеральному прокурору Израиля; он решит, выдвигать ли обвинения против премьер-министра, сообщает Reuters. Однако даже если Нетаньяху обвинят в коррупции, он будет вынужден уйти только после окончательного вердикта Верховного суда, пишет РБК.

Премьер-министр Израиля отверг обвинения в свой адрес и заявил, что не намерен покидать свой пост.