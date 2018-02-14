Организатора теракта на Манхэттене приговорили к пожизненному заключению

Выходец из Афганистана Ахмад Хан Рахими приговорен американским судом к пожизненному заключению по обвинению в организации теракта в Нью-Йорке в сентябре 2016 года, сообщает CNN.

Он признан виновным по восьми пунктам обвинения, включая организацию взрыва в соседнем штате Нью-Джерси, и должен дополнительно выплатить 563 тысячи долларов в качестве компенсации пострадавшим от теракта.

По данным Fox News, Рахими не раскаялся в содеянном. Более того, находясь в заключении в ожидании суда в Нью-Йорке, он активно агитировал сокамерников на участие в террористической деятельности.