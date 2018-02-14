Мэрия Москвы согласовала марш памяти Бориса Немцова

Московская мэрия согласовала заявку движения «Солидарность» на проведение 25 февраля марша памяти Бориса Немцова. Об этом написал в фейсбуке председатель политсовета движения Илья Яшин.

Шествие начнется на Страстном и пройдет по бульварам до проспекта Сахарова. Сбор участников с 13:00.

Марш памяти Немцова будет приурочен к третьей годовщине со дня гибели политика. Организаторы заявили, что главным требованием станет привлечение к ответственности заказчиков убийства. Ранее предполагалось, что шествие пройдет от Пушкинской площади до проспекта Сахарова.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту около Кремля 27 февраля 2015 года. Исполнителями убийства суд признал пятерых выходцев из Чечни, они получили от 11 до 20 лет лишения свободы. Организатором следствие считает Руслана Мухудинова, водителя офицера батальона «Север» Руслана Геремеева. Мухудинов объявлен в розыск. Заказчик преступления до сих пор не установлен; адвокаты семьи Немцова считают, что это сам Геремеев.