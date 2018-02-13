«Во многих странах мира находится значительное количество наших соотечественников». Песков — о погибших в Сирии наемниках

Meduza
10:00, 13 февраля 2018
Надежный источник

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль располагает информацией только о российских военнослужащих в Сирии и ничего не знает о других россиянах, которые могут находиться в этой стране.

Таким образом Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что при авиаударе международной коалиции во главе с США по вооруженным сторонникам Башара Асада погибли российские граждане.

«Давайте отдавать себе отчет, что во многих странах мира находится значительное количество наших соотечественников», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента предложил обращаться за дальнейшими комментариями в министерство обороны России и заметил, что сообщения СМИ нуждаются в проверке.

Международная коалиция нанесла удар по проправительственным вооруженным формированиям в Сирии 7 февраля. По информации из источников в Пентагоне, были убиты около 100 человек.
В результате налета погибли как минимум несколько россиян — это подтвердили их родственники и знакомые. Предполагается, что погибшие отправились воевать в Сирию как наемники частной военной компании «Вагнер».
Министерство обороны России отрицает, что в числе погибших при авиаударе есть россияне.

Российские наемники в Сирии

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