Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль располагает информацией только о российских военнослужащих в Сирии и ничего не знает о других россиянах, которые могут находиться в этой стране.

Таким образом Песков прокомментировал сообщения СМИ о том, что при авиаударе международной коалиции во главе с США по вооруженным сторонникам Башара Асада погибли российские граждане.

«Давайте отдавать себе отчет, что во многих странах мира находится значительное количество наших соотечественников», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента предложил обращаться за дальнейшими комментариями в министерство обороны России и заметил, что сообщения СМИ нуждаются в проверке.