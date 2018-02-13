В Telegram обнаружили уязвимость для отправки вируса под видом картинки

«Лаборатория Касперского» нашла в Telegram уязвимость, которая позволяла отправлять пользователям вредоносные программы под видом обычных вложений. Разработчики мессенджера уже устранили проблему.

Проблему выявили в приложении телеграма для Windows. Злоумышленники отправляли пользователям файлы, где имя отображалось . Таким образом, скачивая, например, картинку, пользователь получал исполняемый файл и запускал его. После этого злоумышленники получали контроль над компьютером.

Зараженные компьютеры использовали, в том числе для майнинга криптовалют. Всего от вируса пострадали до тысячи пользователей телеграма. Работает ли уязвимость в других операционных системах, не уточняется.