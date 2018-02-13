В Telegram обнаружили уязвимость для отправки вируса под видом картинки

Коммерсант
10:26, 13 февраля 2018
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«Лаборатория Касперского» нашла в Telegram уязвимость, которая позволяла отправлять пользователям вредоносные программы под видом обычных вложений. Разработчики мессенджера уже устранили проблему.

Проблему выявили в приложении телеграма для Windows. Злоумышленники отправляли пользователям файлы, где имя отображалось зеркально. Таким образом, скачивая, например, картинку, пользователь получал исполняемый файл и запускал его. После этого злоумышленники получали контроль над компьютером.

Зараженные компьютеры использовали, в том числе для майнинга криптовалют. Всего от вируса пострадали до тысячи пользователей телеграма. Работает ли уязвимость в других операционных системах, не уточняется.

Обнаруженные артефакты позволяют предположить русскоязычное происхождение преступников. Так, некоторые строчки во вредоносном коде были на русском языке, а в «засветившихся» email-адресах злоумышленников фигурировали русские слова и имена, пояснил «Ъ» антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Алексей Фирш.

Коммерсант

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