В московской школе детям запрещали ходить в туалет на уроке. Учительница уволена

В московском лицее № 1795 родителям учеников объявили, что дети не смогут посещать туалет во время уроков, если у них нет медицинской справки. Памятку с таким запретом подготовила одна из классных руководительниц.

Директор лицея Валентина Сетежева 10 февраля заявила о неправомерности действий классного руководителя, добавив, что в отношении учителя начата служебная проверка.

12 февраля Сетежева объявила, что учительница, запрещавшая детям ходить в туалет без медицинской справки, уволена. На ее место назначен новый классный руководитель.

«Родителям данного класса, которые получили эту противоправную рассылку от сотрудника, я принесла свои личные извинения», — сказала директор лицея.