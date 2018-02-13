В эфире ярославских СМИ из-за сбоя сообщили о радиоактивной угрозе

Утром 13 февраля в эфире центральных телеканалов и радиостанций Ярославской области появилось сообщение об угрозе радиоактивного заражения.

Как сообщает Главное управление МЧС по Ярославской области, это произошло из-за системного сбоя программного обеспечения телерадиовещательной станции в поселке Дубки под Ярославлем.

В пресс-службе ведомства «Интерфаксу» пояснили, что сообщение с рекомендациями действий в случае угрозы радиационного заражения являлось записью и вышло в эфир автоматически.

Представители МЧС попросили граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Радиационный фон в Ярославской области находится в пределах нормы и составляет 0,11 мкЗв/ч.