Российские хоккеистки в двух матчах на Олимпиаде пропустили 10 шайб и не забили ни одной

В следующем матче группового этапа Канада и США, пока идущие без поражений, встречаются друг с другом. Россия 15 февраля сыграет с Финляндией.

Российские хоккеистки проиграли на Олимпиаде два матча подряд в групповом этапе с одинаковым счетом — 0:5.

С американской сборной российские хоккеистки до 2018 года встречались на Олимпиадах один раз — на Играх в Ванкувере в 2010 году. Тогда американки победили со счетом 13:0.

Канадские хоккеистки выиграли четыре предыдущие Зимние Олимпиады подряд.