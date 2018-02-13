Российские хоккеистки в двух матчах на Олимпиаде пропустили 10 шайб и не забили ни одной
Российские хоккеистки проиграли на Олимпиаде два матча подряд в групповом этапе с одинаковым счетом — 0:5.
11 февраля российские спортсменки уступили Канаде, а 13 февраля — США.
В следующем матче группового этапа Канада и США, пока идущие без поражений, встречаются друг с другом. Россия 15 февраля сыграет с Финляндией.
С американской сборной российские хоккеистки до 2018 года встречались на Олимпиадах один раз — на Играх в Ванкувере в 2010 году. Тогда американки победили со счетом 13:0.
Канадские хоккеистки выиграли четыре предыдущие Зимние Олимпиады подряд.