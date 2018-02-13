Россияне выиграли две бронзы Олимпиады в лыжном спринте

Россияне Александр Большунов и Юлия Белорукова выиграли бронзовые медали в спринте на Играх в Пхенчхане. Таким образом, на счету российских спортсменов стало пять наград Олимпиады 2018 года.

Помимо Белоруковой, в финальном забеге лыжниц участвовала еще одна россиянка — Наталья Непряева. Она финишировала четвертой.