Россияне выиграли две бронзы Олимпиады в лыжном спринте

Meduza
12:33, 13 февраля 2018
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Россияне Александр Большунов и Юлия Белорукова выиграли бронзовые медали в спринте на Играх в Пхенчхане. Таким образом, на счету российских спортсменов стало пять наград Олимпиады 2018 года.

Помимо Белоруковой, в финальном забеге лыжниц участвовала еще одна россиянка — Наталья Непряева. Она финишировала четвертой.

На Олимпиаде в Пхенчхане россияне ранее выиграли серебряную награду в командном турнире фигуристов, Семен Елистратов завоевал бронзу в шорт-треке, а Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий стали бронзовыми медалистами в керлинге.

Олимпиада-2018

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