Обвиняемая по делу «Седьмой студии» Софья Апфельбаум получила премию от Союза театральных деятелей

Интерфакс
21:33, 12 февраля 2018
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Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум получила премию председателя Союза театральных деятелей Александра Калягина.

«Премия <…> связана с выдающимися деятелями искусства. На этот раз моя кандидатура — это человек, который находится в тяжелом состоянии. Это изумительный человек, честный, высокий профессионал. Это прекрасная женщина, которую знают все собравшиеся. Это Соня Апфельбаум», — сказал Калягин.

Интерфакс
Софья Апфельбаум является обвиняемой по делу «Седьмой студии»; кроме нее, в деле еще пятеро фигурантов, в том числе режиссер Кирилл Сереберенников. По версии следствия, сотрудники «Седьмой студии» похищали бюджетные деньги, выделяемые на культурный проект «Платформа». Ущерб по делу оценивается в 133 миллиона рублей; потерпевшей стороной признан Минкульт.
Премия председателя Союза театральных деятелей России существует с 2002 года и присуждается представителям театральных профессий личным решением главы союза Александра Калягина. Лауреат премии также получает вознаграждение в 150 тысяч рублей.
Калягин называл дело «Седьмой студии» признаком «кампании по дискредитации культурной сферы» и призывал пересмотреть законы, регулирующие творческие процессы.
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