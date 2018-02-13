Обвиняемая по делу «Седьмой студии» Софья Апфельбаум получила премию от Союза театральных деятелей

«Премия <…> связана с выдающимися деятелями искусства. На этот раз моя кандидатура — это человек, который находится в тяжелом состоянии. Это изумительный человек, честный, высокий профессионал. Это прекрасная женщина, которую знают все собравшиеся. Это Соня Апфельбаум», — сказал Калягин.

Софья Апфельбаум является обвиняемой по делу «Седьмой студии»; кроме нее, в деле еще пятеро фигурантов, в том числе режиссер Кирилл Сереберенников. По версии следствия, сотрудники «Седьмой студии» похищали бюджетные деньги, выделяемые на культурный проект «Платформа». Ущерб по делу оценивается в 133 миллиона рублей; потерпевшей стороной признан Минкульт.

Премия председателя Союза театральных деятелей России существует с 2002 года и присуждается представителям театральных профессий личным решением главы союза Александра Калягина. Лауреат премии также получает вознаграждение в 150 тысяч рублей.

Калягин называл дело «Седьмой студии» признаком «кампании по дискредитации культурной сферы» и призывал пересмотреть законы, регулирующие творческие процессы.