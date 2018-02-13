Кинотеатр «Пионер» оштрафовали за фильм про Сталина. И это не «Смерть Сталина»

Ведомости
18:16, 13 февраля 2018
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Мировой суд оштрафовал на 80 тысяч рублей московский кинотеатр «Пионер» за показ 26 января фильма «Диван Сталина» без прокатного удостоверения, сообщают «Ведомости».

Протокол за показ «Дивана Сталина» составило министерство культуры. Ведомство обратило внимание на фильм, потому что в «Пионере» его показали одновременно с картиной «Смерть Сталина», у которой Минкульт отозвал прокатное удостоверение, отмечают «Ведомости».

Показ «Дивана Сталина» прошел в рамках кинофестиваля «Наконец-то в кино»; по закону, получать прокатное удостоверение на фестивальные фильмы не нужно, заявили представители «Пионера» в суде. Минкульт настаивал, что в данном случае это правило не действует, потому что кинотеатр не предоставил доказательств, что ввоз «Дивана Сталина» в Россию был оформлен таможней.

Вопрос о возможном нарушении закона при показе в «Пионере» картины «Смерть Сталина» суд еще не рассматривал, сообщают «Ведомости».

Если за отсутствие прокатного удостоверения на фильм российские кинотеатры штрафовали неоднократно, то решение о приостановке работы кинотеатра в такой ситуации суды не выносили ни разу.

Ведомости
Московский «Пионер» стал единственным кинотеатром, с 25 января начавшим показывать фильм британского режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина», у которого Минкульт отозвал лицензию за два дня до премьеры. Чиновники заявили, что это нарушение, и пообещали наказать кинотеатр. Через два дня «Пионер» снял «Смерть Сталина» с показа «по независящим от него причинам».
По закону за показ фильма без прокатного удостоверения кинотеатру грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей, а при повторном нарушении — штраф от 100 до 200 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток.
Фильм «Диван Сталина», снятый в 2016 году, рассказывает про молодого советского скульптора, которому поручили создать статую Иосифа Сталина. Одну из главных ролей в картине играет Жерар Депардье.
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