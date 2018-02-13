Кинотеатр «Пионер» оштрафовали за фильм про Сталина. И это не «Смерть Сталина»

Мировой суд оштрафовал на 80 тысяч рублей московский кинотеатр «Пионер» за показ 26 января фильма «Диван Сталина» без прокатного удостоверения, сообщают «Ведомости».

Протокол за показ «Дивана Сталина» составило министерство культуры. Ведомство обратило внимание на фильм, потому что в «Пионере» его показали одновременно с картиной «Смерть Сталина», у которой Минкульт отозвал прокатное удостоверение, отмечают «Ведомости».

Показ «Дивана Сталина» прошел в рамках кинофестиваля «Наконец-то в кино»; по закону, получать прокатное удостоверение на фестивальные фильмы не нужно, заявили представители «Пионера» в суде. Минкульт настаивал, что в данном случае это правило не действует, потому что кинотеатр не предоставил доказательств, что ввоз «Дивана Сталина» в Россию был оформлен таможней.

Вопрос о возможном нарушении закона при показе в «Пионере» картины «Смерть Сталина» суд еще не рассматривал, сообщают «Ведомости».